رئيس النواب العراقي والسفير الأمريكي يبحثان التطورات السياسية في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، تطورات الأوضاع السياسية في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب - في بيان صحفي- أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع السياسية في العراق، وناقشت عددت من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
رئيس النواب العراقي والسفير الأمريكي يبحثان التطورات السياسية في البلادالأربعاء، 20 أبريل 2022 05:19 م
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، تطورات الأوضاع السياسية في العراق.
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