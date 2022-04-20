رئيس النواب العراقي والسفير الأمريكي يبحثان التطورات السياسية في البلاد

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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ،اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، تطورات الأوضاع السياسية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب - في بيان صحفي- أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع السياسية في العراق، وناقشت عددت من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك