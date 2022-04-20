دونيتسك: مقتل طفل جراء اعتراض صاروخ أطلقته قوات الحكومة الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن طفلا قتل في مدينة شاختيورسك جراء اعتراض صاروخ أطلقته قوات الحكومة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت هيئة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، أن فوق شاختيورسك اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وسقطت شظاياه على الحي رقم 7.

وأشارت هيئة الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن الحادث ألحق أضرارا بالعديد من المنازل في الحي وخلف، بالإضافة إلى الطفل القتيل، ثلاثة جرحى بين المدنيين، منهم طفل آخر، ناهيك عن اندلاع حرائق، مرجحة أن الصاروخ الذي تم اعتراضه من طراز "توتشكا أو".