اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:39 م
أكرم القصاص
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حياة كريمة.. الانتهاء من 87 مدرسة جديدة بتكلفة 436.2 مليون جنيه فى سوهاج

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:50 م
حياة كريمة.. الانتهاء من 87 مدرسة جديدة بتكلفة 436.2 مليون جنيه فى سوهاج جانب من المدارس الجديدة
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من إنشاء 87 مدرسة جديدة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بالـ7 مراكز المستهدفة بنطاق المحافظة، توفر 1115 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية 436 مليونا و200 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

وقال محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد المدارس المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج يبلغ 125 مدرسة موزعة على مختلف المراكز، تم الانتهاء من 87 منها، وجاري العمل بباقي المدارس بنسب تنفيذ مختلفة.


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