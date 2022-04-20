جونسون: ندعو روسيا لمعاملة الأسيرين البريطانيين برأفة

كتب أحمد عرفة

دعا رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، روسيا بمعاملة الأسيرين البريطانيين برأفة وعناية، موضحا أن الأسير البريطانى قد خدم في الجيش الأوكراني لبعض الوقت ولم يكن من المرتزقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقال رئيس وزراء بريطانيا، إنه على الرغم من أننا نثني الناس عن الذهاب إلى أماكن الصراع، إلا أنني أفهم أنه كان يخدم في القوات الأوكرانية ووضعه مختلف.



وفى وقت سابق، ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء تم تسجيل 5121 ضحية مدنية للنزاع، بينهم 2224 قتيلا و2897 مصابا.



وأوضح المكتب الأممي في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، اليوم الأربعاء أن 825 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1403 مصابين بمنطقتى دونستيك ولوجانسك، لافتا إلى مقتل 746 مدنيا وإصابة 1078 آخرين في المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.



وأضاف أن 1399 مدنيا قتلوا وأصيب 1494 آخرين في مناطق أوكرانية، هي: (كييف، وشيركاسى، وشيرنهيف، وخاركيف، وخيرسون، وميكولايف، واوديسا، وسومى، وزابورزهيا، ودينيبروفسك، وبولتافا)، بالإضافة إلى مناطق جيتومير.



وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.