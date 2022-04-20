جنايات المنصورة تقضى بالمشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بقضية هجرة غير شرعية وبراءة 17

الدقهلية - شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وبراءة 17 متهما آخرين فى قضية ‏هجرة غير شرعية، فى القضية رقم 1927 جنايات مركز المنصورة لسنة 2021 ، والتى تحمل رقم 155 كلى جنوب المنصورة، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات كونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا ‏وآخرين إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب ‏المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة ‏المتهم الأول، وهو ما تسبب فى فقد 9 شباب ممن سافروا معهم فى غضون عام 2021.‏

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد ‏عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادى الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب ‏وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.‏

صدر الحكم ضد المتهم الأول "محمد م م ا "، والثالث "صلاح ع م س " 49 سنة ، سائق درجة ثالثة مقيم بقرية بدين مركز المنصورة ، غيابيا والمتهمة الثامنة عشر" ام محمد م م " 50 سنة مقيمة بقرية تلبانة كاتبة بمديرية الصحة، حضوريا.

وكان أحال المستشار علاء السعدني، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة ‏جنايات المنصورة، لأنهم بتاريخ سابق على تاريخ 17/11/2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة ‏الدقهلية، لاتهامهم بعدة اتهامات لكونهم أسسوا ونظموا، وأداروا وانضموا وآخرين إلى جماعة إجرامية ‏منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوربية، وكان ذلك بقيادة المتهم الأول وعضوية الباقين ‏والآخرين المجهولين، وذلك على النحو المبين فى التحقيقات.‏

‏وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا وآخرين مجهولين جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية ‏من قبل المجنى عليهم، و"ذكر أمر الإحالة 9 أسماء من المجنى عليهم" وكان ذلك عن طريق جماعة ‏إجرامية منظمة "محل الاتهام الأول" تمارس نشاطها بالقطر المصرى والليبي، بأن خططوا وأعدوا لها ‏بداخل جمهورية مصر العربية، وأتموها بواسطة دولة ليبيا معرضين حياة المهاجرين المهربين ومعاملتهم ‏معاملة غير إنسانية ومهينة وصولا لتهريبهم إلى الدول الأوروبية عبر السفن والمراكب غير المخصصة ‏لنقل الركاب واختراق أعالى البحار، وقد ترتب على ذلك فقط كلا من سالفى الذكر المجنى عليهم، وكان ‏ذلك بقصد الحصول على منفعة مادية ، وأداروا الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"فى تسهيل ارتكاب الجريمتين ‏محل الاتهامين المار بينهما.‏