جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة بالتنسيق مع أداره البحث الجنائي بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة طائرة الخطوط الجويه اليونانية رقم A3930 اشتبهت أميره طلبه مدير الحركة المشرف على الصاله فى الراكب م . ا . م مصري الجنسية.

وقام تامر رمزى نائب مدير الإدارة بتكليف دينا حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقانب الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود عدد من شرائط عقار الترامادول المخدر وعلبة حلوى نوتيلا مغلقه بأحكام بفتحها تبين وجود عدد من أقراص المخدرة عقار Hlpnosedon المخدر مخبأة داخل علبه النوتيلا بإجمالى 650 قرص.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 95 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.