اليوم السابع
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جامعة بنها تنظم ندوة بعنونا "حرب الشائعات والإرهاب" لتوعية الطلاب بالأفكار الهدامة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 07:27 م
جامعة بنها تنظم ندوة بعنونا "حرب الشائعات والإرهاب" لتوعية الطلاب بالأفكار الهدامة جانب من الندوة بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك علي هامش الندوة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب عن "حرب الشائعات والإرهاب"، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد الدكتور جمال سوسة، خلال اللقاء حرص الجامعة على إجراء حوارات للتواصل المستمر مع الطلاب وأن تكون جميع الأنشطة الطلابية متاحة لهم، موضحًا قيام الجامعة بالعمل على تكثيف الندوات والبرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي لمواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة والتحديات التي تواجه الوطن.

وفي كلمته خلال الندوة التي عقدت بقاعة تحيا مصر، أكد اللواء "شهود"، على أهمية عقد الندوات التثقيفية لطلاب الجامعات والتى تستهدف تنمية الوعي القومي للشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، مؤكدا أن هناك حروب حاليا يطلق عليها حروب الجيل الرابع أخطر من حروب الأسلحة وهي حرب الشائعات والتى تعد من أخطر القضايا التي تواجه مصر وتحتاج إلى وعي حقيقي لمواجهتها.

يشار إلى أن الندوة شهدت تفاعل كبير وحوار مفتوح مع الطلاب والطالبات الذين حرصوا على طرح استفساراتهم والاستماع إلى الإجابات والنقاش حولها.

الطلاب المشاركين بالندوة

الطلاب المشاركين بالندوة

 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

خلال الندوة
خلال الندوة

 

رئيس الجامعة خلال استقبال اللواء ناجى شهود
رئيس الجامعة خلال استقبال اللواء ناجى شهود

اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

حرب الشائعات

اكاديمية ناصر العسكرية

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