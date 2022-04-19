حملات مكبرة للتموين ومراقبة الأغذية وحماية المستهلك فى البحيرة لضبط المخالفين

البحيرة: ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وإدارات الطب البيطري ومراقبة الأغذية وتموين شبراخيت والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، حملات مكبرة أسفرت عن الآتى:

قطاع التموين والطب البيطري: "ضبط مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص وسجل صناعى وتم التحفظ على (51 شيكارة مستخلص كسب منتهى الصلاحية زنة الشيكارة 50 ك بإجمالي 550 ك - 5 أطنان منتج نهائى و200 شيكارة نخالة زنة الشيكارة 40 ك بدون فواتير)، ضبط محل عطارة وتم التحفظ على (31 عبوة صلصلة - 2000 قطعة ملبس - 55 علبة كيك - 31 برطمان طحينة) منتهية الصلاحية، ضبط محل بيع سلع غذائية لعرض 264 قطعة حلوى غير مدون عليها أى بيانات، ضبط محل منظفات بداخله 40 شيكارة مسحوق غسيل مجهول المصدر وبدون فواتير بإجمالي 400 كجم، ضبط 7 كجم سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار، تحرير عدد 4 محاضر لمحلات جزاره لعرض لحوم مكشوفة".

قطاع مراقبة الأغذية: "ضبط 10 كجم أغذية وعدد 48 كيس بطاطس مقلية منتهية الصلاحية، تحرير 4 محاضر جنح صحية، سحب عدد 10 عينات أغذية مختلفة وإرسالها الي معمل دمنهور لتحليل مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إعدام 32 كجم جبنة وآيس كريم".



قطاع حماية المستهلك: "تحرير 14 محضرا ضد مخابز ومحلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك".



قطاع المعديات النهرية: "المرور على المعديات النهرية بنطاق المدينة وقرية أم حكيم، وأسفر المرور عن وجود بعض المخالفات بمعديتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بمعرفة المختصين بالوحدة المحلية، هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".