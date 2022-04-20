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تنظيم مهرجان "جامعة الفيوم أفضل بدون مخلفات بلاستيك".. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:15 م
تنظيم مهرجان "جامعة الفيوم أفضل بدون مخلفات بلاستيك".. اعرف التفاصيل تسليم شهادات التقدير للطلاب
الفيوم - رباب الجالى

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شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهرجان (جامعة الفيوم أفضل بدون مخلفات بلاستيك) والذى نظمته كلية الخدمة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور محمود عرفان، عميد الكلية، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل سابقًا، ومدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة، والمسؤول عن تحكيم المسابقة العلمية والفنية، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة وللمهرجان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وممثلى وزارة البيئة، ومؤسسة النوران للتنمية، وذلك اليوم الأربعاء بكلية الخدمة الاجتماعية.

 

أكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن جامعة الفيوم تتبنى كافة المبادرات التى تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث، كما أن الجامعة تقوم بعدد من الأنشطة التوعوية، لرفع وعى الطلاب بأهمية استبدال الأكياس البلاستيك بأخرى ورقية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، والتى تسبب أضرارًا بالغة على البيئة والنبات والتربة والمناخ، وكذلك الصحة العامة للمواطنين.

 

كما أوضح الدكتور محمود عرفان، أن كلية الخدمة الاجتماعية قد أبرمت بروتوكول تعاون يشمل قيام الطلاب بزيارة المعالم السياحية بمحافظة الفيوم، وكذلك القيام بعدد من الأنشطة التوعوية فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، وخاصة فيما يتعلق بالمخلفات البلاستيكية، التى تمكث فى البيئة دون تحلل لفترة زمنية طويلة.

 

وتابع الدكتور كمال غلاب، أن مهرجان (جامعة الفيوم أفضل بدون مخلفات بلاستيك) ضم عددًا من المسابقات العلمية والفنية، شارك خلالها طلاب جامعة الفيوم بمشروعات ورسومات تتعلق بحماية البيئة من المخلفات البلاستيكية، معلنًا أسماء المشروعات الفائزة.

 

وقام الدكتور محمد سعيد أبو الغار، بتسليم الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين والمشاركين فى المهرجان.

تسليم الطلاب الفائزين شهادات التقدير
تسليم الطلاب الفائزين شهادات التقدير

 

تسليم شهادات التقدير للطلاب
تسليم شهادات التقدير للطلاب

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

كلمة القائم بأعمال جامعة الفيوم
كلمة القائم بأعمال جامعة الفيوم

 

كلمة نائب رئيس جامعة الفيوم
كلمة نائب رئيس جامعة الفيوم

 


الفيوم

جامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم

نائب جامعة الفيوم

جامعة الفيوم افضل بدون مخلفات

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