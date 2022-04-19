اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة توريد القمح ويشدد على تفعيل دور اللجان

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:20 ص
محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة توريد القمح ويشدد على تفعيل دور اللجان اجتماع محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغغار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين فى عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح فى ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، مسئول الإصلاح الزراعي، مسئولى الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز، مسئول الجمعيات الحقلية.

أكد المحافظ، على ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح، وتذليل العقبات، مشيراً الى ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره كافة الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم، مضيفاً أنه تم فتح 44 موقع تخزينى بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

وشهد محافظ المنيا، استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح، بصومعة نفرتيتى بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن استقبال 33 طن بصوامع الشركة القابضة مع بدء توريد محصول القمح لموسم 2022.


المنيا

محافظ المنيا

توريد القمح

مزارعى المنيا

حصاد القمح

موسم القمح

صوامع المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يشهد إطلاق حملة للتوعية ضمن "حياة كريمة" لدعم وتمكين الأسرة المصرية

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:37 م

محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح ويستقبل أول سيارة بصومعة نفرتيتى

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:35 م

نائب محافظ المنيا يتفقد مصنع تدوير المخلفات البلدية بالعدوة لإعادة تشغيله

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:51 ص

مبادرة مشروعك توفر فرص عمل فى المحافظات.. تنفيذ 14 ألف مشروع بتمويل مليار و860 مليون جنيه فى بنى سويف.. محافظ المنيا: توفير 137 ألف فرصة عمل فى 22 ألف مشروع.. تنفيذ 17 ألفا و257 مشروعا للشباب بالشرقية

الأحد، 17 أبريل 2022 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة