تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الثانى

كتب: محمد الأحمدى

ينتظر الأقباط فى مصر موعد عودة عظة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث اعتذر خلال عظته الأسبوعية السابقة عن توقف عظته فترة الأعياد.

كان قداسته نوه خلال عظته الأربعاء قبل الماضى، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أن اجتماع الأربعاء، سيتوقف بعد هذا الأسبوع خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وفى سياق متصل، صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد أحد الشعانين صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وهو العيد المعروف شعبيًا بـ "أحد السعف".

واستقبل خورس شمامسة الكاتدرائية قداسة البابا بالسعف والصلبان وهم يرتلون لحن الشعانين "افلوجيمينوس"، وصلى قداسته دورة الشعانين، التي تتضمن 12 فصلا من الإنجيل.

وألقى قداسة البابا عظة القداس، التي أشار خلالها إلى الناحية التاريخية لهذا اليوم (أحد السعف)، حيث أوضح أنه يوم مميز لأنه اليوم الوحيد على مدار السنة الذي نعيش فيه 3 مظاهر فريدة مجتمعة: في الصباح الباكر دورة السعف، القراءة من 4 أناجيل أثناء القداس، طقس الجناز العام.