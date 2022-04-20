تشييع جنازة طفل عثر عليه مخنوقا بأرض زراعية فى الشرقية بعد التصريح بدفن الجثمان

الشرقية فتحية الديب

شيع المئات من أهالي قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة الطفل مصطفى خاطر، ابن الثلاثة عشر ربيعًا؛ الذي عُثر عليه مخنوقا في أرض زراعية، وذلك بعد ساعات من اختفائه عن مسكن أسرته في ظروف غامضة.

وفي وقتٍ سابق، صرحت نيابة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بدفن جثة الطفل مصطفى خاطر؛ وذلك بعد تشريح الجثة من قِبل لجنة من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وطلبت تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل مصطفى خاطر، 13 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، مُقيم في قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق، جثة هامدة في أرض زراعية ملك، وذلك بعد اختفائه بعدة ساعات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل مصطفى خاطر وبها آثار خنق في الرقبة وسحجات في اليد اليمنى، فيما أفادت أسرة الطفل بأنهم قد بحثوا عنه في المنطقة التي عثروا فيها على الجثمان قبل العثور عليه بنحو 6 ساعات، ووقتذاك لم يكن الجثمان أثر، ما يشير إلى مقتل الطفل وسحب الجثة إلى مكان العثور عليها في أرض زراعية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة مشتول السوق قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.