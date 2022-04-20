السجن 10 سنوات لأحد المتهمين بخطف طفل أثناء درس تحفيظ قرآن بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب وحمدى عبد العظيم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المتهم الرابع فى القضية رقم 2431 جنايات قسم الصالحية، بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع 5 آخرين، سبق محاكمتهم، فى واقعة خطف طفل أثناء وجوده فى محل والده لحضور درس تحفيظ قرآن، وطلبوا فدية مالية من والده.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 552 لسنه 2012 کلی شمال الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من أسرة الطفل محمود محمد محمود محمد بيومي، 14 سنة، طالب، مقيم بناحية الخطارة مركز فاقوس، يتهمون فيه مجهولين بخطف الطفل وطلب فدية مالية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ع ف م س"، وشهرته "أبو فرج" 38 سنة، فلاح، مقيم فى الإسماعيلية، و"م ع غ س" 44 سنة، سائق، مقيم فى الإسماعيلية، و"خ ف م س"، و"محمد ال س"، و"ج س ح"، و"س ال س س"، وأنهم قد خطفوا الطفل المجنى عليه بالإكراه، وذلك حال تواجده بالحانوت الخاص بوالده، لأجل حضور درس تحفيظ قرآن.

وتبين أن المتهمين قاموا بتهديد الطفل المجنى عليه بأسلحة آلية كانت بحوزتهم ووضع أحدهم سلاح أبيض (سكين) على رقبته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه واقتادوه عنوة داخل السيارة التى يستقلونها وتواجهوا به لمحل إقامة المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبوا فدية من والد الطفل .

عقب تقنين الإجراءات وبالعرض على جهات التحقيق أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.