تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات منهم السفينة السنغافورية العملاقة MAERSK HUSTON التى يبلغ طولها 353 متر والغاطس 16.5 والحمولة الكلية 153744 طن وسوف تقوم بتفريغ 2181 حاوية وشحن 841 حاوية بالميناء .

كما تم خروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وسجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة بعد الانتهاء من تفريغ 1146 سيارة من السفينة AH SHIN وكذا الانتهاء من شحن 4600 طن صودا كاوية من السفينة FALESIA، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .