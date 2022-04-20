تراجع أسعار الطماطم والبطاطس وإٌقبال على الشراء بسوق السيل.. صور

أسوان - صلاح المسن

أجرى اليوم السابع تقريرا تلفزيونيا داخل سوق الخضروات بمنطقة السيل بمدينة أسوان و الذى يعد أحد أكبر الأسواق على مستوى مدينة أسوان، للتعرف على معدلات أسعار الخضر والفاكهة والأنواع المطروحة فى السوق.

وشهد السوق تنوع وزيادة المعروضات وواصلت بعض أصناف الخضروات تراجعها فى سوق السيل بمدينة أسوان وتراوح سعر الطماطم ما بين 7 إلى 10 جنيهات مقابل 15 جنيها فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس بين 5 إلى 6 جنيهات، والبصل الأبيض بين 2 إلى 3.5 جنيه والكوسة بين 5 إلى 6 جنيهات.

وتابع اليوم السابع جولته داخل سوق السيل الخاص ببيع الخضروات والفاكهة فى نطاق حى شرق بمدينة أسوان، لمتابعة الأسعار وتغيراتها.

"وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا لجميع الأصناف فى السوق، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الباعة فى السوق، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق السيل استقرارا ملحوظًا مع توافر معروض كبير.

ورصدت عدسة اليوم السابع، الاستقرار الملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة أسوان وتفاوت الأسعار من مكان لآخر حسب جودة وأنواع كل صنف من الخضروات أو الفاكهة.

كما جاءت أسعار الفواكه كالتالى 5 جنيهات للبرتقال و10 جنيهات الجوافة و 20 جنيها الى 30 جنيها التفاح، و 8 جنيهات الفراولة، وغيرها من الأسعار الأخرى للخضروات والفاكهة.

ويشهد سوق السيل وفرة كبيرة من كافة المنتجات سواء خضروات أو فاكهة بأسعار فى متناول الجميع.

يذكر أن سوق السيل بمدينة أسوان يضم عدد كبير من بيكات وفروشات الخضروات والفاكهة، والمحلات ومنافذ بيع الدواجن واللحوم والأسماك ومحلات المخبوزات، و يغطى احتياجات أبناء شرق مدينة أسوان وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية.

وتابع اليوم السابع أسعار الخضروات والفاكهة بأنواعها، بعد أن شهدت بعض الخضروات ارتفاعا خلال الأيام الماضية، قبل أن تعود للانخفاض وفى طريقها للاستقرار لتتماشى مع باقى الأصناف الأخرى، وسط حالة من إقبال المواطنين على الشراء، بعد فترة من الإحجام بسبب حالة الغلاء خلال الفترات الماضية.

وكان قد وجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية إلى نقل بائعى الأسماك على كوبرى السيل إلى سويقة بجوار موقف السيرفيس فى نهاية تغطية مصرف السيل للقضاء على الإشغالات والتشوهات والتلوث البيئى فى مدخل سوق السيل، لافتاً إلى أهمية توفير كافة المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء لهذه المحلات من أجل تحقيق الإستقرار لأصحابها مع الحد من معدلات التلوث الناتجة منها .

وكانت قد بذلت الدولة جهودا كبيرة فى زيادة المعروض من السلع الاساسية والخضروات والفاكهة و العمل على تخفيض الأسعار لإحداث توازن فى السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر فى أسعار السلع حيث قامت الأجهزة الرقابية بإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

كذلك فتح منافذ بيع مدعمة جديدة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، و تقدم المنافذ السلع بأسعار مخفضة فضلا عن آليات الدولة لضبط الأسعار،وتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها فتح المزيد من منافذ البيع التى تقدم السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

كما تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك لدورها فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتوازى مع تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار فى تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجارى والتلاعب بقوائم الأسعار.



سوق الخضار في السيل بأسوان



سوق الخضار في السيل بأسوان



سوق الخضار في السيل بأسوان



سوق الخضار في السيل بأسوان



سوق الخضار في السيل بأسوان