اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:08 ص
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تراجع أسعار الطماطم فى الأسواق والكيلو من 5 لـ 8 جنيهات بالجملة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:00 ص
تراجع أسعار الطماطم فى الأسواق والكيلو من 5 لـ 8 جنيهات بالجملة صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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واصلت بعض أصناف  الخضروات  تتراجعها في سوق الجملة وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات مقابل 10 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات.

 

وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 7 إلى 10 جنيهات والرومي الصوب 7 الى 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 إلى 12 جنيها.وسجل سعر الملوخية 5 إلى 7 جنيهات والخيار الصوب 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي 8 إلى 12 جنيها والبسلة 4 الى 5 جنيهات والسبانخ 2.5 إلى 4.5 جنيه والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات.

 

البطاطا سجلت 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 3.5 إلى 5.5 جنيه والفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات والبنجر 2 إلى 4 جنيهات ، ورق العنب 18 إلى 22 جنيها.


الطماطم

البطاطس

اسعار الخضار

سعر الخضار

سعر الفاكهة

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