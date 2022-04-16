أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 13.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 11.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 20 جنيها.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا 12.5 جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- ورق عنب 25 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة