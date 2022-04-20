تداول 7247 طن بضائع عامة ومتنوعة و359 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تداول 7247 طن بضائع عامة متنوعة و359 شاحنة و19 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، وبلغ إجمالى السفن المتراكية على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم، وبلغت حركة الصادرات تداول 6023 طن بضائع عامة ومتنوعة و224 شاحنة و4 سيارة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 1224 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة و15 ملاكى استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بعدد 68 شاحنة بحمولة 1097 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 ملاكى و10 شاحنة فارغة، وجرت مغادرة السفينة الحرية بعدد 60 شاحنة بحمولة 1791 طن بضائع عامة ومتنوعة، وجرت مغادرة السفينة يوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2642 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 9 شاحنات بحمولة 127 طن بضائع عامة و44 شاحنة فارغة وتصدير 61 شاحنة بحمولة 1590 طن بضائع عامة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 565 راكبا بموانيها.