تداول 6223 طن بضائع عامة ومتنوعة و385 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانىء البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 6223 طن بضائع عامة متنوعة و385 شاحنة و93 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

كما بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 13 سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفينة جديدة اليوم، ووبلغت حركة الصادرات تداول 3856 طن بضائع عامة ومتنوعة و164 شاحنة و 3 سيارة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 2367 طن بضائع عامة ومتنوعة و221 شاحنة و90 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 80 شاحنة بحمولة 1518 طن بضائع عامة ومتنوعة و81 ملاكي و58 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 39 شاحنة بحمولة 734 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنة فارغة، وتم مغادرة السفينة امل بعدد 98 شاحنة بحمولة 2223 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 4 شاحنة بحمولة 115 طن بضائع عامة و 31 شاحنة فارغة و 9 ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1633 طن بضائع عامة.

كما غادر ميناء السويس السفينة ALLOUF فارغة متجهة الي جدة .سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 450 راكب بموانيها ووصول السفينة السياحية STAR CLIPPER الرافعة علم مالطا لميناء سفاجا.