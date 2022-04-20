تجديد حبس سائق ميكروباص تعدى على مسعف فى الغربية 15 يوما

الغربية - محمد طارق

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، تجديد حبس سائق ميكروباص 15 يوما، تعدى على مسعف تابع لمرفق إسعاف الغربية بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بـ17 غرزة فى الرأس، وذلك أثناء مطالبة الأخير بفتح الطريق أمام مدخل مستشفى جامعة طنطا، لمرور سيارة الإسعاف التى يستقلها وبرفقته حالة مرضية مصابة بغيبوبة السكر.

كان سائق ميكروباص أقدم على التعدى على مسعف بمرفق إسعاف الغربية بالضرب بمطواة أثناء محاولة المجنى عليه فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف لنقل حالة مرضية للمستشفى، بعد غلق سائق الميكروباص الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مسعف للمستشفى مصاب بجروح قطعية بالرأس.

وبالفحص تبين أثناء سير المسعف بسيارة الإسعاف بشارع البحر بطنطا لنقل حالة مرضية، اعترضه سائق ميكروباص فحاول المسعف فتح الطريق فبادره المتهم بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإصابته بجروح قطعية وفر هاربا، وتحرر عن ذلك المحضر 12615 جنح قسم أول طنطا.