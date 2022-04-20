اليوم السابع
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القبض على طفل دهس طالبة بسيارة ملاكي فى المحلة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:50 ص
القبض على طفل دهس طالبة بسيارة ملاكي فى المحلة الطالبة الضحية
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على طفل يبلغ من العمر 15 عاما بعدما دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادي بسيارة يقودها بمنطقة شكري القوتلي بالمحلة، وإصابتها بنزيف بالمخ، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكي بمنطقة شكري القوتلي.
 
وتبين من الفحص أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الاعدادي دهستها سيارة ملاكي يقودها طفل وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله على أن يعرض صباح اليوم على نيابة أول المحلة للتحقيق معه.
 
 

مدير أمن الغربية

المحلة

طفل يدهس طالبة بالمحلة

مستشفى المحلة العام

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