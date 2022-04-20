بعد خروج 76 حالة أمس.. مستشفى كفر الشيخ تستقبل 8 حالات تسمم

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبلت مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الأربعاء، 8 أشخاص مصابين بحالات تسمم من قرية عويرة التابعة لقرية الحمرا بمركز كفر الشيخ، لتناولهم وجبة فاسدة، وكانت المستشفى أمس استقبلت 76 حالة تسمم خرجوا جميعهم عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.



تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الاسعاف، بإصابة 8 أشخاص بحالات تسمم، واستقبلتهم مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن أحد الأشخاص أقام عقيقة أول أمس، وشعر المتناولون لإفطارهم بمغض، ولم يتوجهوا للمستشفى إلا أمس عقب ازدياد الشعور بالمغص، واستقبلت المستشفى أمس 76 حالة، وخرجوا بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة، واستقبلت اليوم 8 حالات أخرى.



وتبين من التقرير الطبي للحالات الـ8 إصابة كل من سما خير جمعة، 18سنة، وحسنية محمد جمعة، 7 سنوات، وشادية محمد هنداوي، 40 سنة، وإيناس محمد هنداوي، 13 سنة، وهدى عطا، 25 سنة، وإسماعيل فريد، 63 سنة، ومكاسب عبربة، 35 سنة، وجاري عمل الاسعافات اللازمة والحالات تحت الملاحظة.