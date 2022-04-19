تفاصيل تسمم 46 شخصا بسبب وجبة إفطار بإحدى قرى كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا تناول تفاصيل إصابة 46 شخصا بحالات تسمم من قرية واحدة، بعد تناولهم وجبة إفطار أمس الإثنين، حيث شعر المصابين بحالات مغص خفيفة، ولكن زادت حالات المغص الكلوي صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوصول عدد من المواطنين بحالات تسمم، وأعلنت المستشفى حالة الطوارئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين أنهم تناولوا وجبه طعام فاسدة، والاصابة بحالة التسمم بسيطة، وتم تقديم كافة الاسعافات الازمة للمصابين، وتم حجز 4 حالات فقط منهم، وخرجت 40 حالة عقب تقديم كافة الخدمات الطبية لهم، واستقرار حالتهم.