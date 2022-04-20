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بايدن يخصص 6 مليارات دولار لإنقاذ محطات طاقة نووية من الإغلاق

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:24 ص
بايدن يخصص 6 مليارات دولار لإنقاذ محطات طاقة نووية من الإغلاق بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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ستخصص الإدارة الامريكية 6 مليارات دولار لإنقاذ محطات الطاقة النووية المتعثرة من الإغلاق، معتبرة مصدر الطاقة بديلاً آخر خالٍ من الكربون للوقود، وفقا لصحيفة يو اس نيوز.

أعلنت وزارة الطاقة الامريكية الثلاثاء عن عملية مناقصة جديدة لتقديم الطلبات في إطار برنامج الائتمان النووي المدني الجديد وستكون العطاءات مفتوحة لمشغلي المحطات التي قد تتعرض لخطر الإغلاق الوشيك.

حددت إدارة بايدن هدفًا يتمثل في عدم وجود انبعاثات كربونية صافية بحلول عام 2050 ووصفت إغلاق المفاعلات التجارية مؤخرًا بأنه عائق رئيسي أمام تحقيق هذا الهدف، وسيتم إعطاء الأولوية للمفاعلات التي أعلنت بالفعل عن خطط الإغلاق في الجولة الأولى.

تم إغلاق اثني عشر مفاعلا قبل انتهاء صلاحية تراخيصها في العقد الماضي ، والتي تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تخفض القدرة النووية الأمريكية بمقدار 10.5 جيجاوات.

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم :" تساهم محطات الطاقة النووية بأكثر من نصف الكهرباء الخالية من الكربون ، ويلتزم الرئيس بايدن بالحفاظ على هذه المحطات نشطة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالطاقة النظيفة"، وأكدت ان الإدارة الحالية تسعى لتزويد البلاد بالطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وأضافت: "هذا يشمل إعطاء الأولوية لأسطولنا النووي الحالي للسماح باستمرار توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات".

أشاد السناتور جو مانشين رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ، بالقرار ، قائلاً في بيان إن "الإجراء السريع والحاسم هو ما نحتاجه من الإدارة، وهذا ما قدموه بالوقوف حتى برنامج الائتمان النووي للأغراض المدنية ".

وأضاف مانشين: "سيحافظ هذا البرنامج على تشغيل مفاعلاتنا ، ويحافظ على الوظائف الأمريكية ، ويحد من الانبعاثات ، ويعزز أمن الطاقة لدينا لقد أخذنا موثوقية ومرونة أسطولنا النووي كأمر مسلم به ، وقد حان الوقت للعمل للحفاظ على هذه الأصول الحيوية."

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إغلاق ألمانيا لجميع مفاعلاتها النووية ، والتي جاءت قبل وقت قصير من أزمة الطاقة الدولية والحرب في أوكرانيا.

 

 


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