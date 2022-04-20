اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخى من طراز "ميسترال"

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:42 ص
النرويج ترسل إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخى من طراز "ميسترال" الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أرسلت النرويج إلى أوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز "ميسترال" استجابة لطلب من كييف لتوفير أسلحة مختلفة،  في إشارة إلى وزارة الدفاع في الدولة الاسكندنافية.

وحسب موقع سبوتنيك، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أوسلو إرسال أسلحة إلى بلاده، ولا سيما صواريخ "هاربون" المضادة للسفن وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "NASAMS".

وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السادس والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

 


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