الملك سلمان يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر فى السعودية إلى 15 يوما

وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تقديم إجازة عيد الفطر في البلاد لطلاب المدارس والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر ذاته كما كان مقررا سابقا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022".

وأضافت الوكالة أن "توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".

وكان من المقرر أن تبدأ إجازة العيد من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 أبريل الجاري، فيما بقي موعد انتهاء الإجازة يوم 6 شوال المقبل، والذي يصادف 7 مايو المقبل.