المصرية للاتصالات تطلق مبادرة "فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم"

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE مبادرة جديدة بالتعاون مع بنك الطعام المصرى تحت عنوان "فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم"، حيث تهدف المبادرة إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك الأسر التى تعيلها المرأة أو الأشخاص غير القادرين على العمل سواء لأسباب صحية أو نتيجة للتقدم فى العمر. وفى إطار هذه المبادرة يتم توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة طوال الشهر الكريم فى القرى والنجوع الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المبادرة توزيع المواد الغذائية على عدد من المحافظات والمدن منها الأقصر وأسوان وقنا والوادى الجديد وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين. ويتم توزيع الكراتين من جانب فريق بنك الطعام المصرى بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الموجودة فى القرى المستهدفة وذلك ضمانا لوصول الكراتين للحالات المستحقة بسرعة وعلى نطاق واسع. وقد ساهم عدد كبير من موظفى الشركة كمتطوعين فى تعبئة الكراتين على مدار أسبوع كامل داخل بنك الطعام المصري.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن "الشركة تسعى دوما للمساهمة فى دعم كافة الفئات فى المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك انطلاقا من دور المصرية للاتصالات المجتمعى الرائد كشركة وطنية وفى إطار مسئوليتها المجتمعية" مضيفُا "تتفق هذه المبادرة مع رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى تنمية الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى من خلال تأمين غذاء صحى للمستحقين وفقا لاحتياجات كل فئة ".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع شركة المصرية للاتصالات تعد من أكبر الشراكات التى عقدتها المؤسسة لتوفير الغذاء الصحى والسليم للمستحقين باختلاف تصنيفاته خلال شهر رمضان، لدعم ومساعدة مختلف فئات المجتمع وخاصًا الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع المصرى وتلبية لمتطلبات الحياة الضرورية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وهى الاستراتيجية التى تتفق مع خطة بنك الطعام المصرى فى تنمية الانسان من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى خطط بنك الطعام المصرى والتى تركز على قضية الأمن الغذائى ويتعامل معها من خلال رؤية شاملة لتأمين غذاء صحى للمستحقين وفقا لاحتياجات كل فئة ومطالبها حسب معايير علمية عالمية فى عملية محكمة تقوم على قياس أثر الخدمات المقدمة على جودة حياتهم والتى تعد من أهم مقوماتها توفير غذاء صحى وآمن، بالإضافة إلى تنمية المشاركة الفعالة فى المجتمع.