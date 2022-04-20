الكرملين: سلمنا أوكرانيا وثيقة اتفاق خلال المفاوضات والكرة فى ملعبها

كتب محمد عبد العظيم

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، والكرة الآن في ملعب كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية".

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، إن الجانب الأوكرانى غير ثابت فى المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها، وحول رد فعل الكرملين على على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح نقلته "روسيا اليوم" "لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل.

وقال "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، الرئيس فلاديمير بوتين قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".