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الكرملين: ديناميكية التقدم فى المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:33 م
الكرملين: ديناميكية التقدم فى المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد بيسكوف
وكالات الأنباء

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الجانب الأوكرانى غير ثابت فى المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها.

وحول رد فعل الكرملين على على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف  في تصريح نقلته "روسيا اليوم"  "لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل.

وقال "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس فلاديمير بوتين قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

وفي وقت سابق وبالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن كييف ستعلق التفاوض مع موسكو، "إذا قتلت القوات الروسية آخر العسكريين الأوكرانيين الذين يواصلون القتال في مدينة ماريوبول".

 


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