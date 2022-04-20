القوى العاملة: تعيين 20 شاباً والتفتيش على 130 منشأة بشمال سيناء

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 20 شاباً ، منهم شابان قادرون باختلاف من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل " المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 142 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 18 شهادة قياس مستوى المهارة، و18 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

واوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل ، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 1260 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.