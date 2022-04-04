القوى العاملة: تعيين 25 شابا واستخراج 700 شهادة مهارة ومزاولة مهنة بكفر الشيخ

كتبت ـ آية دعبس

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 25 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1067 شاباً.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت باستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 17 عاملا بمبلغ 47 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 136 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 39 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 16 لجنة تراخيص ومنح 17 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .