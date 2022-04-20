اليوم السابع
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القطاع الخاص: إجازات أعياد شم النسيم والفطر 4 أيام إذا قبل صاحب العمل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:17 م
القطاع الخاص: إجازات أعياد شم النسيم والفطر 4 أيام إذا قبل صاحب العمل شعبان خليفة نقيب العاملين بالقطاع الخاص
كتبت آية دعبس

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قال شعبان خليفة، نقيب العاملين بالقطاع الخاص، إن وزارة القوى العاملة أصدرت كتب دورية أرقام 12،13،14، نص رقم 12 على أن يوم الإثنين 25 أبريل 2022، إجازة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء، والكتاب الثانى نص على أن يوم الأحد الأول من مايو 2022 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، والكتاب الثالث رقم 14 نص على أن أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك فقط إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفق قرار وزير القوى العاملة ( 49) لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد و المادة ( 52 ) من قانون العمل 12 لسنة 2003.
 
وأوضح خليفه، أن نص المادة (52 )تضمن أنه  للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وبذلك أصبحت الإجازة إذا قبل صاحب العمل ضمها 4 أيام، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
 
كان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن 3 إجازات للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أعلن خلال كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة أن يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وقال وزير القوى العاملة، إن الأحد الموافق أول مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

اجازات القطاع الخاص

اجازة عيد الفطر

اجازة عيد العمال

اجازة شم النسيم

نقابة القطاع الخاص

شعبان خليفة

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