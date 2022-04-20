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القبض على المتهم بقضم "صباع" مديره أثناء العمل داخل مطعم بالزمالك

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:34 م
القبض على المتهم بقضم "صباع" مديره أثناء العمل داخل مطعم بالزمالك قوات الامن - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ،القبض على عامل قام يقضم "صباع مديره" فى العمل داخل مطعم بحى الزمالك فى منطقة القاهرة بسبب توبيخه فى العمل، وتباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع المتهم فى الواقعة. 
 
 
في واقعة غريبة أقدم عامل على "قضم صباع" مديره فى العمل بمطعم في حي الزمالك بالقاهرة، بسبب توبيخه له في العمل أمام زملائه، وفر المتهم هاربا لتأمر نيابة قصر النيل بسرعة ضبطه وإحضاره.
 
 
البدابة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الأصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم أصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.
 
 

المتهم بعض زميله

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