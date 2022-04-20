القبض على المتهم بالاعتداء على طفل في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نتهم بالاعتداء على طفل بالضرب وحمله وإلقاءه أرضا، مما أسفر عن إصابة الطفل، بمنشأة القناطر، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اتهام أحد الأشخاص بالاعتداء على طفل بمنشأة القناطر. بإجراء التحريات تبين للعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المتهم حمل الطفل وألقاه أرضا، وسط الشارع مما أسفر عن إصابته.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.