"الفاو" تدعو لتوفير 115.4 مليون دولار لمنع مزيد من تدهور الأمن الغذائى بأوكرانيا

كتبت : هند المغربي

دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى ضرورة تأمين 115.4 مليون دولار لمنع المزيد من التدهور فى حالة انعدام الأمن الغذائى وتفاقم تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية فى أوكرانيا.

وناشدت الفاو المانحين دعم المزارعين الأوكرانيين في زراعة الخضار والبطاطا خلال موسم الربيع من أجل إنقاذ محصول القمح الشتوي، وقالت المنظمة الأممية إنها وتماشياً مع النداء العاجل المعدل المشترك بين الوكالات، ضاعفت المنظمة طلبها الأولي البالغ 50 مليون دولار لدعم أكثر من 376 أسرة مزارعة صغيرة ومتوسطة الحجم أو ما يقرب من مليون شخص حتى ديسمبر 2022.

وتعتبر الزراعة عنصراً أساسياً في الاقتصاد الأوكراني، حيث تلعب دوراً رئيسياً في حماية الأمن الغذائي وسبل العيش في جميع أنحاء البلاد، وكذلك المنطقة، وقالت الفاو إن الدمار الهائل للمحاصيل والبنية التحتية بسبب الحرب يعرض إنتاج الغذاء والأمن الغذائي للخطر.

وقدرت منظمة الأغذية والزراعة أن ثلث المحاصيل والأراضي الزراعية قد لا يتم حصادها أو زراعتها في عام 2022. إذ يؤدي التهجير القسري للسكان المدنيين الفارين من الحرب وتجنيد الرجال إلى نقص العمالة وزيادة العبء على النساء. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض الوصول إلى المدخلات الزراعية الأساسية وتوافرها.