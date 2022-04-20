اليوم السابع
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الصحة العالمية: السعودية قادرة على حماية الأرواح حتى إذا خفضت من الإجراءات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:17 م
الصحة العالمية: السعودية قادرة على حماية الأرواح حتى إذا خفضت من الإجراءات مدير عام الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن السلطات الصحية ستتمكن من حماية أرواح الجميع حتى إذا خفضت من الإجراءات، وقامت بزيادة عدد المعتمرين.

من جانبها قالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إننا نهدف للوصول لهدف تطعيم 70% من السكان بحلول شهر يونيو ، موضحة ان جميع اللقاحات فعالة ضد الإصابة بكورونا  مشيرة إلى أن اللقاحات فعالة ضد دخول المستشفى، والإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضح الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ما شهدناه فى كافة البلدان فى تخفيض التدابير الإجراءات زيادة عدد الاصابات ، وكل بلد لابد ان تتخذ قرارتها بناء على سياقها، موضحا أن عقد كأس العالم أو الحج والتجمعات ما يقلقنا هو معدل سريان المرض ونعمل مع السلطات لارتفاع معدلات التطعيم فى قطر والحد من انتشار المرض، واتباع السلوكيات الفردية لكل القادمين من الخارج

 

 


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لقاحات كورونا

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