السياحة: ما فعلته الدولة مع السياح الروس والأوكران أعطى رسالة طمأنة للعالم

محمد أسعد

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إنه على مدار 26 شهرًا، منذ بداية جائحة كورونا، أضحت الحكومة والقطاع الخاص السياحي على تقارب لم يحدث من قبل، ووجهت الدولة المصرية كافة سبل الدعم والمساندة للقطاع وقدم القطاع الخاص كل ما لديه من أجل الحفاظ على العمالة وغيرها، موجهًا الشكر لكافة العاملين بالقطاع السياحي من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرف سياحية ومنشآت فندقية ومستثمرين وكافة العاملين بالقطاع.

وأضاف، خلال حفل السحور الذي نظمه الاتحاد المصري لغرف السياحة، أنه لا يوجد دولة تجامل أخرى في صحة وسلامة مواطنيها، ولكن الدول سمحت لمواطنيها بزيارة مصر في ظل أزمة كورونا ثقة في المقصد السياحي المصري والإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة المصرية، وكنا نتوقع أن تتعود السياحة لمعدلاتها الطبيعية عام 2023 ولكن نجحنا في أن نحقق الأرقام ما قبل كورونا مع نهاية 2021.

وأوضح أن ما فعلته الدولة المصرية من استضافة السياح الروس والأوكران وغيرهم ممن منعتهم ظروف الحرب من العودة لبلادهم كان بمثابة رسالة للعالم أجمع أن مصر تحترم وتقدر سائحيها وزوارها.

وأشار إلى أن الوزراة تعمل على جذب أسواق سياحية بديلة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتحفيز منظمي الرحلات الأجانب، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية.