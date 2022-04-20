السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالسرقة فى الدرب الأحمر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة ثلاثة آخرين بتهمة السرقة في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد و محمد شعبان حبيب و محمود محمد طلعت الديب وامانة سر وائل عبد المقصود و إسلام عاشور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينين وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن دلف المتهمين من الأول حتي الرابع إلى محل عمل المجني عليه الأول حال تواجد المجني عليهما الثانية والثالثة كموظفين لدي الأول، مباغتين إياهم بأن أشهر الأول سلاح ناري " طبنجة " صوب المجني عليه الأول، مهددا إياه وقام الثاني والثالث بإشهار سلاح أبيض "مطواة " صوب المجني عليها الثانية والثالثة، وقيدا أيديهم باستخدام قيود بلاستيكية وعصبا أعينهما، وكمما فمهما وقاموا بإحضار المفاتيح الخاصة بخزينة النقود، حال تواجد المتهمة الخامسة والسادسة بالقرب من محل ارتكاب الواقعة، لمراقبة الطريق فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل إرادتهم وسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة حيازة المتهمين سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض، وأداة تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بدون ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية أو مسوغ قانوني.