الدفاع الروسية تعلن شن ضربات بصواريخ عالية الدقة على 12 منشأة عسكرية أوكرانية

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوفضائية الروسية شنت اليوم ضربات بصواريخ عالية الدقة على 12 منشأة عسكرية أوكرانية، منها مركزا قيادة تابعان للجيش الأوكراني في قريتي غوساروفكا وأندرييفكا وثلاث مناطق لتحشد العسكريين والآليات الحربية في مدينتي كراماتورسك وسيليدوفو وقرية أرخانغيلوفكا، بالإضافة إلى ست "نقاط حصينة للتشكيلات القومية" قرب مدينة بوباسنايا، وفقا لروسيا اليوم.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه نتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 150 قوميا وخمس راجمات صواريخ وثماني مدرعات، كما تم تدمير منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "أوسا" قرب قرية يازيكوفو، موضحا أن سلاح الجو الروسي شن اليوم غارات على 73 منشأة عسكرية أخرى في أوكرانيا، منها مستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط بلدتي شيفتشينكو وكومار في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن ضربات صاروخية روسية استهدفت اليوم أربعة مراكز قيادة ومستودع ذخيرة وتجمعات للعسكريين في منطقتي نوفايا دميتروفكا وفيسوكي، معلنا إسقاط الدفاعات الجوية الروسية في محيط قرية كوروفي يار مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مدينة إزيوم وقرية نوفوبوغدانوفكا.