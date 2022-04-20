الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1391 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1391) قضية تموينية متنوعة من بينهم (10) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (78,525 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف " - 4000 لتر بنزين 80 - 8 طن أسمنت ) (382) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (13,695 طن "لحوم - دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز"– 1440 قطعة مستلزمات طبية – 4545 عبوة – 18 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (632) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 5 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر - 110 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 100 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 60 قضية عدم وجود سجل – 38 قضية توقف عن الإنتاج –– 291 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (3,480 طن دقيق مدعم "تصرف"– 6,350 طن دقيق مدعم "تجميع" –7370 رغيف بلدى – 412 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,300 طن "أسمدة زراعية " ) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (121,880 طن – 4000 لتر بنزين 80 – 4545 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز -412 بطاقة تموينية ذكية – 7370 رغيف بلدى – 1440 قطعة مستلزمات طبية ) كان أبرزها ضبط (7,3 طن "دقيق بلدى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى والإستيلاء على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص) بمحافظة أسوان .

وتمكنت الجهود ضبط (3,83 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وضبط (2,95 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

ونجحت الجهود في ضبط (1٫04 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفه للمواطنين بقصد الإستيلاء عليه وبيعه بالسوق السوداء وتحقيق إرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة القاهرة ، وضبط (2,8 طن "تمور مُجففة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية ، وضبط (4000 لتر مواد بترولية "بنزين 80") تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات) بمحافظة كفرالشيخ، وضبط ( 6 طن أسماك مُدخنة "رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة) بمحافظة القاهرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (2,35 طن أسماك مُدخنة "رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة) بمحافظة القاهرة ، وضبط (10 طن مادة بولى إثيلين) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج أدوات المائدة) بمحافظة المنوفية ، وضبط ( 6 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية .

وأثمرت الجهود ضبط كلاً من (المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الخردوات وأخر) بمحافظة القليوبية ، وبحوزتهما ( 270000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .