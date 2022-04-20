اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن بعد قليل تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:37 م
التعليم تعلن بعد قليل تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل مؤتمرا صحفياـ لكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تعلن الوزارة الجدول النهائي ومواعيد امتحانات الثانوية العامة إضافة إلى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لامتحانات نهاية العام الدراسى، كما سيتم إعلان شكل وطريقة أداء الطلاب للامتحانات سواء فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة 2022.

وقالت الوزارة ، إنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء  20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيس بوك.

كانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت أبرز مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تعقد فى المدارس بلجان مؤمنة، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب، إضافة إلى تطبيق ضوابط الامتحان التى تضمن عدم الغش، مشددة على أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات للصف الثالث الثانوى العام وتنطلق فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل ورقيا وفق نظام البابل شيت، على أن يكون التصحيح إلكترونى.

 

 
     


 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى

اخبار مصر

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة