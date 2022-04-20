التعليم تعلن بعد قليل تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2022

محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل مؤتمرا صحفياـ لكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تعلن الوزارة الجدول النهائي ومواعيد امتحانات الثانوية العامة إضافة إلى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لامتحانات نهاية العام الدراسى، كما سيتم إعلان شكل وطريقة أداء الطلاب للامتحانات سواء فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة 2022.

وقالت الوزارة ، إنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيس بوك.



كانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت أبرز مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تعقد فى المدارس بلجان مؤمنة، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب، إضافة إلى تطبيق ضوابط الامتحان التى تضمن عدم الغش، مشددة على أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات للصف الثالث الثانوى العام وتنطلق فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل ورقيا وفق نظام البابل شيت، على أن يكون التصحيح إلكترونى.















