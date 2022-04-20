اليوم.. التعليم تحسم مصير الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات

محمود طه حسين

تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء في الثالثة عصرا، مصير الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات، حيث أكدت الوزارة ، إنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيس بوك.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الطلاب للامتحانات، وجداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وآلية عقد الاختبارات سواء إلكترونية أو ورقية، مضيفة أن الامتحانات ستبدأ بالنسبة لصفوف النقل بالثانوى العام بعد العيد على أن تنطلق اختبارات الثانوية العامة 2022 فى يونيو المقبل.

وشددت المصادر على إعلان طريقة أداء الطلاب فى الثانوى العام من الأول حتى الثالث اختبارات المواد غير المضافة للمجموع وخاصة طلاب الثانوية العامة، موضحة أنه من المقرر أن تعقد امتحانات المواد غير المضافة قبل المواد الأساسية.