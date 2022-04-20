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التعليم تعقد امتحانا تدريبيا إلكترونيا للطلاب المصريين فى الخارج

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:17 ص
التعليم تعقد امتحانا تدريبيا إلكترونيا للطلاب المصريين فى الخارج وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر عقد إختبار إلكترونى تجريبى لطلاب أبناؤنا فى الخارج بداية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى بداية من يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل و حتى يوم الجمعه 22 أبريل بكافة الدول و سوف يتم إتاحة الإختبارات الإلكترونية على مدار اليوم بداية من الساعة التاسعه صباحا https://sabroad.emis.gov.eg/examSystem .
 
وقرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى،، تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى كان من المقرر لها ــ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ــ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.
 
جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب/طالبة) على مستوى العالم؛ مما يُعد نجاحًا ملحوظًا لميكنة إجراءات التقدم؛ تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.
 
البريد الالكتروني للطلاب
البريد الالكتروني للطلاب

 


التربية والتعليم

أبناؤنا فى الخارج

ارقام جلوس أبناؤنا فى الخارج

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