اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"التعاون الخليجى" يرحب بتأدية المجلس الرئاسى اليمنى لليمين الدستورية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:26 ص
"التعاون الخليجى" يرحب بتأدية المجلس الرئاسى اليمنى لليمين الدستورية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف فلاح مبارك الحجرف
أ.ش.أ

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رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتأدية رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية أمام مجلس البرلمان في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة "عدن"، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.
 
وأكد الحجرف وفقا لما نقلته قناة (الإخبارية) السعودية، "دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام".
 
وأعرب عن تمنيه لمجلس القيادة الرئاسي التوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة شعبه الشقيق.

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رشاد محمد العليمي

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