التضامن توجه بتيسير صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر المبارك

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ، بتيسير إجراءات صرف معاشات مايو ، بجانب فتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ، أنه في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.