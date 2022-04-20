اليوم السابع
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الاستخبارات البريطانية: مقاومة ماريوبول تفضح فشل روسيا فى تحقيق أهدافها بسرعة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:56 ص
الاستخبارات البريطانية: مقاومة ماريوبول تفضح فشل روسيا فى تحقيق أهدافها بسرعة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت الاستخبارات البريطانية أن الجيش الروسي لا يزال يواجه تحديات بيئية ولوجستية وتقنية، خلال هجومه على منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، حيث صدت القوات المسلحة الأوكرانية هجماتها.
 
جاء ذلك في آخر تحديث استخباراتي دفاعي حول الوضع في أوكرانيا كتبته وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، ووفقًا للتحديث يزداد القصف والضربات الروسية على خط سيطرة دونباس، حيث صد الأوكرانيون العديد من محاولات تقدم القوات الروسية.
 
وقالت الاستخبارات البريطانية إن "قدرة روسيا على التقدم لا تزال متأثرة بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية التي عصفت بها حتى الآن، إلى جانب مرونة القوات المسلحة الأوكرانية شديدة الدوافع".
 
وأفادت بأن عدم قدرة روسيا على القضاء على المقاومة في ماريوبول وهجماتها العشوائية، التي أضرت بالسكان المدنيين المقيمين، تشير إلى فشلهم المستمر في تحقيق أهدافهم بالسرعة التي يرغبون فيها.

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