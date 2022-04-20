الإسكندرية تستعد بـ63 شاطئا لاستقبال عيد الفطر.. وممنوع السير بالمايوه فى الشارع

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول إستعدادات الشواطئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث ناشدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، المواطنين التعاون والإلتزام بالحفاظ على نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها وأهمها تعليمات فرق الإنقاذ والغطاسين ،مع حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير على طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

وأكدت الادارة المركزية للساحة و المصايف بالإسكندرية ،على أنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيا وسيتم مصادرتها و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطيء وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

وفى هذا الصدد؛ اجتمع اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع عمال الشواطئ المعينين للعمل على الشواطئ المجانية والعامة (عمال الشماسى والمحصلين وعمال النظافة والمنقذين والمسعفين )حيث رحب وكيل الوزارة بهم مؤكدا على أن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة على أداء العمال وإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل ، منوها على أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وهى التى تستحق كل الدعم وعلينا ان نوفر لها كل سبل الراحة على الشواطئ كما حذر عمال الشواطئ من استغلال الرواد وفرض الاتاوات عليهم وأنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة أخري.

وحث اللواء جمال رشاد العمال على أن تكون شواطئنا واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياة وحسن استقبال الرواد، كما استعرض خطوات الحجز الإلكترونى مؤكدا على حق الحاجزين فى الجلوس فى الصفوف الأمامية على الشواطئ.