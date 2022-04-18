اليوم السابع
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إسكندرية قلبت شتا.. عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد فجأة.. لايف

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:42 م
إسكندرية قلبت شتا.. عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد فجأة.. لايف عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع ،فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث حدث انقلاب مفاجئ لحالة الطقس وعودة إلى الأجواء الشتوية، بعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة، وسجلت الإسكندرية اليوم 23 درجة فى العظمى و 14 درجة فى الصغرى.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غد الثلاثاء مزيد من الانخفاض تشهده كافة الأنحاء، وسط توقعات بأن يستمر هذا الانخفاض لنهاية الأسبوع وتصل خلاله درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 25 درجة والصغرى 14 درجة وذلك مع نهاية الأسبوع.

ويشهد اليوم الإثنين، تحسن فى الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد (1)
عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد (1)

 

عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد (2)
عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد (2)

 

عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد (3)
عروس المتوسط تتحول من الحرارة إلى طقس بارد (3)

 


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