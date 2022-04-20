"الإسكندرية الأزهرية" تقيم معسكرا كشفيا لطلاب معهدى سموحة النموذجى وغيط العنب

أقامت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معسكرًا كشفيًا لطلاب معهدي سموحة النموذجي، وغيط العنب، وذلك تحت إشراف محمد عبدالله مدير رعاية الطلاب، ونبيلة موجه عام التربية الاجتماعية، ويشرف على الفريق سيد أبو الفتوح مسئول الكشافة بمعهد غيط العنب، وعمرو محسوب الأخصائي الاجتماعي بمعهد سموحة، وأقيم المعسكر بملاعب رعاية الطلاب.
ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على مشاركة طلابه في كافة الأنشطة الطلابية، وتعريف الطلاب أهمية العمل الكشفي في الحياة العملية والقيادة في المستقبل، تضمنت فعاليات المخيم الكشفي، تدريب الطلاب على تاريخ الحركة الكشفية، والتي شملت استخدام الحبال، وأنواع الأربطة فى النشاط الإرشادي، ونصب الخيام، وإسعافات أولية للأشبال، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على مشاركة طلابه في كافة الأنشطة الطلابية، وتعريف الطلاب أهمية العمل الكشفي في الحياة العملية والقيادة في المستقبل، تضمنت فعاليات المخيم الكشفي، تدريب الطلاب على تاريخ الحركة الكشفية، والتي شملت استخدام الحبال، وأنواع الأربطة فى النشاط الإرشادي، ونصب الخيام، وإسعافات أولية للأشبال، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.
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