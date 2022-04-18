الإسكندرية الأزهرية تعقد اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية استعدادًا للامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا بمديري المراحل التعليمية" التعليم الثانوي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الابتدائي، والتعليم النموذجي، والتعليم النوعي، والتعليم الخاص، ورياض الأطفال"، و موجهي العموم جميع التخصصات، ومدير الكمبيوتر التعليمي، ومدير رعاية الطلاب، ومدير التوجيه الفني، ومدير التنسيق، مديري الإدارات التعليمية؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات النقل، والشهادات .

جاء ذلك بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على توفير كافة احتياجات اللجان، وتجهيز اللجان، وتواجد الموجه أثناء فض مظاريف الأسئلة، ومتابعة اللجان بشكل مستمر، ومتابعة النظافة داخل وخارج اللجان، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وسرعة التواصل مع مدير الإدارة أو مدير المرحلة في حال وجود أي مشكلة؛ لسرعة حلها، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والعمل بروح الفريق، والحرص على أن تخرج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية، كما أكد مدير الشئون القانونية على الحذر من المخلفات أثناء الامتحانات، والعمل على منعها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وأوضح بعض الجزاءات التي تترتب على المخلفات خلال الامتحانات.